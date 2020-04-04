Сербский депутат оценила значение оказанной Россией помощи в борьбе с COVID-19

Белград, 4 апреля. Депутат городского парламента Белграда Драгиня Влк заявила, что помощь России в борьбе с коронавирусом позволит Сербии избежать развития событий по итальянскому и испанскому сценарию.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что в Сербию будут переброшены 87 российских военных вирусологов и врачей, а также техника, специальное оборудование и средства защиты. Всего запланировано 11 рейсов, в пятницу шестой самолет из России прибыл в Сербию для оказания помощи.

«Помощь России очень важна для нас. Для того чтобы избежать итальянского или испанского сценария, поддержка пришла в нужное время. Мы верим в компетентность российских специалистов и будем работать в соответствии с их рекомендациями», — цитирует Влк РИА Новости.

Депутат также отметила важность помощи, оказываемой Белграду со стороны Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и других государств. По ее словам, главной проблемой Сербии стала необходимость закупать медицинское оборудование за рубежом.

«Самая большая проблема заключается в том, что Сербия не производит медицинское оборудование, а закупает его за границей. Поскольку все страны столкнулись с одной и той же проблемой, процесс закупки становится более сложным и медленным», — подчеркнула она.

На сегодняшний день в Сербии зафиксирован 1171 случай заражения коронавирусом, от осложнений умер 31 человек.

Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в декабре прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала ситуации со вспышкой COVID-19 статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире количество заражений коронавирусом достигло 1,098 миллиона. Умерли более 58 тысяч пациентов, около 226 тысяч человек выздоровели.

Ранее RT сообщил, что в ночь на субботу в Сербию вылетел десятый российский самолет с гуманитарной помощью.