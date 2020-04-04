Любителей утренней пробежки предупредили о риске заражения коронавирусом

Москва, 4 апреля. Существует большой риск заразиться коронавирусом во время утренней пробежки, заявил заместитель главврача по терапии Городской клинической больницы им. М.Е Жадкевича, кандидат медицинских наук Михаил Глотов.

Медик говорит, что если вы будете на протяжении 15 минут бежать за инфицированным коронавирусом на расстоянии 1 метра, то вероятнее всего заразитесь. Врач предостерегает россиян от массового скопления людей.

«Как только вы выйдете на улицу и начнете бегать, появится масса озабоченных людей, которые скажут: «Я тоже хочу бегать». Начнется беготня толпой. Что будет дальше, тоже понятно», — говорит Михаил Глотов.

Согласно последним данным, в России обнаружено 4,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, при этом 281 человек выздоровел, 38 скончались.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко предупредил россиян о негативных последствиях употребления алкоголя в качестве лечения коронавируса. По его словам, алкоголь, как и курение, ведет к тяжелым последствиям и более сложному течению болезни.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.