Москва, 4 апреля. Почти 5 тыс. российских военнослужащих прошли тесты на коронавирус, инфицированных не выявлено, сообщается в бюллетене по санитарно-эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах России.

«4 794 тестирования на коронавирус проведено, все результаты отрицательные, заболевших нет», — сказано в бюллетене.

Также в документе говорится, что в 32 госпиталях развернуты специальные отделения общей емкостью в 4,8 тыс. мест. В медучреждениях подготовлены 2,7 тыс. аппаратов ИВЛ.

Ранее сообщалось, что призыв на военную службу в российскую армию начнется с 1 апреля. Указ об этом подписал президент Владимир Путин. Согласно указу, ряды армии пополнят 135 тыс. служащих. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что все призывники перед отправкой к местам несения службы пройдут обязательную проверку на коронавирус. По прибытию в воинские части солдаты будут соблюдать двухнедельный карантин.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».