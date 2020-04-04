Собирающийся «прекращать бухать» Марат Башаров намерен вернуть бывшую жену

Москва, 4 апреля. Российский актер Марат Башаров, пытаясь избавиться от проблем с алкоголем, начал мечтать о возвращении к бывшей жене Елизавете Шевырковой.

Шевыркова была третьей по счету женой Башарова, прожив в браке около трех лет, пара рассталась из-за агрессивного поведения актера и его пагубного пристрастия к спиртному. Под воздействием алкоголя Башаров сломал супруге нос — об этом широкой публике рассказал брат Елизаветы. Сам артист отрицал какие-либо проблемы в семье, заверяя, что дома у него все в порядке. Но позже женщина решила прекратить отношения.

«Стыдно в этом жить, стыдно говорить, стыдно скрывать. Но сейчас уже нет смысла. Я ждала, что Марат найдет силы и слова, чтобы прокомментировать ситуацию, но он снова делает вид, что все хорошо», — заявила она тогда.

После расставания актер перестал скрывать, какую боль он нанес своей супруге.

«Лиза мне очень помогла, ведь тогда от меня отвернулось огромное количество друзей. Она верила в меня, а я опять наступил в эти грабли и потащил ее за собой в этот позор. Потом она попала под мою горячую руку, и мы развелись», — поделился он переживаниями в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Теперь Башаров признается, что мечтает вернуть любимую женщину, хотя до сих пор злоупотребляет горячительными напитками.

«Я ее люблю, и она меня любит. Мы продолжаем общаться, но я хочу вернуть ее. К сожалению, пока не выходит. Надо прекращать бухать! Надо уже сейчас пересматривать свое отношение к алкоголю. Мне не хочется одному дальше жить. Пока никого у меня нет», — разоткровенничался он.

Актер добавил, что начинает понимать, что Шевыркова к нему вряд ли уже вернется.

Ранее RT сообщил, что в 2017 году Башаров нанес своей супруге серьезную травму руки.