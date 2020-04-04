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Собирающийся «прекращать бухать» Марат Башаров намерен вернуть бывшую жену

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Собирающийся «прекращать бухать» Марат Башаров намерен вернуть бывшую жену

Москва, 4 апреля. Российский актер Марат Башаров, пытаясь избавиться от проблем с алкоголем, начал мечтать о возвращении к бывшей жене Елизавете Шевырковой.

Шевыркова была третьей по счету женой Башарова, прожив в браке около трех лет, пара рассталась из-за агрессивного поведения актера и его пагубного пристрастия к спиртному. Под воздействием алкоголя Башаров сломал супруге нос — об этом широкой публике рассказал брат Елизаветы. Сам артист отрицал какие-либо проблемы в семье, заверяя, что дома у него все в порядке. Но позже женщина решила прекратить отношения.

«Стыдно в этом жить, стыдно говорить, стыдно скрывать. Но сейчас уже нет смысла. Я ждала, что Марат найдет силы и слова, чтобы прокомментировать ситуацию, но он снова делает вид, что все хорошо», — заявила она тогда.

Собирающийся «прекращать бухать» Марат Башаров намерен вернуть бывшую жену

После расставания актер перестал скрывать, какую боль он нанес своей супруге.

«Лиза мне очень помогла, ведь тогда от меня отвернулось огромное количество друзей. Она верила в меня, а я опять наступил в эти грабли и потащил ее за собой в этот позор. Потом она попала под мою горячую руку, и мы развелись», — поделился он переживаниями в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Собирающийся «прекращать бухать» Марат Башаров намерен вернуть бывшую жену

Теперь Башаров признается, что мечтает вернуть любимую женщину, хотя до сих пор злоупотребляет горячительными напитками.

«Я ее люблю, и она меня любит. Мы продолжаем общаться, но я хочу вернуть ее. К сожалению, пока не выходит. Надо прекращать бухать! Надо уже сейчас пересматривать свое отношение к алкоголю. Мне не хочется одному дальше жить. Пока никого у меня нет», — разоткровенничался он.

Актер добавил, что начинает понимать, что Шевыркова к нему вряд ли уже вернется.

Ранее RT сообщил, что в 2017 году Башаров нанес своей супруге серьезную травму руки.

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Источник: «Россия 1»
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