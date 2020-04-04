Междугородний автобус перевернулся под Красноярском

Красноярск, 4 апреля. Автобус, следовавший из Хакасии, опрокинулся на федеральной трассе «Енисей» в Красноярском крае, пострадали 6 пассажиров, сообщает начальник пресс-службы регионального МВД Владимир Юрченко.

Согласно данным ведомства, авария произошла около 03.00 (23.00 по московскому времени). В салоне автобуса было 14 человек, включая водителя.

«По предварительным данным, на 90-м километре участка трассы в районе Верхней Бирюсы водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги и опрокинулся», — говорит Юрченко.

В результате происшествия 6 человек были госпитализированы в больницу Дивногорска. Отмечается, что жизни пассажиров ничего не угрожает. Осмотр показал, что водитель транспортного средства был трезв.

Ранее сообщалось, что в московском районе Чертаново перевернулся полицейский автомобиль. Пострадал один человек. Тремя днями ранее, на том же месте столкнулись три машины такси.