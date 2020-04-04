Вооруженный мечами полуголый испанец атаковал полицейских

Мадрид, 4 апреля. Полуголый мужчина, вооруженный двумя мечами, был задержан полицией в Мадриде, сообщают испанские правоохранительные органы.

Задержанный испанец был раздет по пояс и вооружен двумя мечами. Он ходил по району Мораталас, размахивая холодным оружием. На место выехали сотрудники правоохранительных органов. Мужчина начал угрожать полицейским и бить стекла служебных автомобилей. Стражи правопорядка были вынуждены ответить выстрелами в воздух.

Как сообщают испанские СМИ, задержанный мужчина утверждал, что заражен коронавирусом.

Ранее стало известно, что полиция Филиппин получила право стрелять на поражение в районах, где введен режим карантина из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение дал президент островного государства Родриго Дутерте, передает Agence France-Presse.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.