Определены сроки начала экспресс-тестирования на коронавирус в России

Москва, 4 апреля. Пилотный проект по применению экспресс-системы «Эвотек-Мирай Геномикс» для диагностики коронавируса может стартовать в Москве и Подмосковье уже в апреле, затем его планируется распространить на всю Россию.

Экспресс-тесты «Эвотек-Мирай Геномикс» российско-японской компании EMG уже прошли испытания в Роспотребнадзоре и получили одобрение на использование на территории России, сообщили «Известиям» в Российском фонде прямых инвестиций, участвующем в финансировании проекта.

Данные тесты выдают результаты за 30 минут, а их точность составляет почти 100%, заявляют в РФПИ. Еще одним плюсом является то, что данные тесты могут определять наличие вируса на ранних стадиях.

В середине марта японский экспресс-тест внесли в госреестр медицинских изделий под названием «Набор для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 в биологическом материале методом изотермической амплификации в режиме реального времени».

Ожидается, что пилотный проект по применению экспресс-системы стартует уже в апреле в Москве и Подмосковье.

Отметим, 31 марта Роспотребнадзор сообщил о создании нового набора реагентов под названием «АмплиСенс CoV-Bat-Fl», которые могут точно диагностировать наличие коронавируса. Тесты будут создаваться на производственных мощностях ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Новые тест-системы прошли все необходимые клинические испытания. По словам специалистов, они полностью соответствуют всем современным европейским требованиям.

По данным на 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 38 из них летальных, передавала «Газета.ру». Более 280 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.