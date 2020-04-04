Историк Буранов рассказал, ради чего Гитлер был готов пожертвовать Берлином

Москва, 4 апреля. Эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов рассказал, что Адольф Гитлер был готов пожертвовать Берлином ради Венгрии.

Как пишет РИА Новости, 4 апреля 1945 года части Красной армии завершили освобождение Венгрии от немецко-фашистских захватчиков. Более 200 тысяч советских солдат погибли в сражениях, продлившихся около полугода. По словам Буранова, Будапешт до конца оставался самым преданным союзником Третьего рейха.

«Фюрер в приватных беседах говорил, что лучше оставить Берлин, чем потерять Венгрию. Был и практический момент — здесь размещалось большое количество военных заводов и находилось два источника нефти, в которой вермахт испытывал острую потребность. Потеря этих индустриальных районов означала проигрыш в войне», — отметил историк.

Он напомнил, что Венгрия намеревалась до последнего сражаться с СССР, поэтому власти страны поставили под ружье всех мужчин в возрасте от 12 до 70 лет, правда, в большинстве случаев массовая мобилизация детей и стариков не сработала.

«Нельзя сказать, что все венгры были ярыми нацистами, многие уклонялись от призыва, венгерские части в полном составе переходили на сторону советских войск», — рассказал эксперт.

Войска 2-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Родиона Малиновского вышли на границу Венгрии в конце сентября 1944 года, полностью страна была освобождена лишь 4 апреля 1945-го.

«Было проведено несколько крупных сражений, которые привели к победе. В их числе Балатонская оборонительная операция. Захват Будапешта, когда укрепленный город удалось взять, не превышая допустимые размеры потерь. Это при том, что столица Венгрии была сильно укреплена, ее оборонял крупный гарнизон, в основном немецкие войска, которые упорно оборонялись», — сообщил Буранов.

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