Москва, 4 апреля. Осложнения, вызванные коронавирусом у курильщиков проходят в более тяжелых формах, пишет портал MedicalXpress.

Специалисты напоминают, что у инфицированных коронавирусом развивается пневмония. Это означает, что курильщики и пациенты с больными легкими находятся в группе риска.

Также курение снижает естественную защиту организма от некоторых бактерий и вирусов, что повышает шанс заразиться COVID-19.

Согласно результатам исследований китайских медиков, смертность от коронавируса для общей популяции составляет около 2%, при этом для пациентов с болезнями легких, которые часто связаны с курением, этот показатель составляет 6%.

В публикации говорится, что для снижения риска заразиться коронавирусом необходимо чаще и тщательнее мыть руки, соблюдать дистанцию и не трогать лицо руками.

Ранее доктор из США Фахим Юнус развеял распространенные мифы о коронавирусе. Он говорит, что коронавирус не пройдет с наступлением лета, а также что погодные условия не влияют на распространение вирусов. Он опроверг домыслы о том, что комары смогут разносить коронавирус. Доктор подчеркивает, что COVID-19 распространяется воздушно-капельным путем. Также Юнус говорит, что необязательно делать уборку по несколько раз в день. Достаточно регулярно мыть руки и держаться от людей на 1,5-2 метра.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».