Познер заявил о существовании в России «комплекса неполноценности» перед Западом

Москва, 4 апреля. В России давно существует некоторый комплекс неполноценности перед Западом, в частности, по отношению к Соединенным Штатам, считает телеведущий Владимир Познер.

По словам телеведущего, опубликованным на сайте Познер Online, комплекс неполноценностей «был в высших кругах». В частности, он напомнил, что во времена Пушкина разговаривать и переписываться следовало по-французски, а не на русском языке.

«Французам, например, в голову не приходило переписываться, скажем, по-английски. Это ощущение того, что на нас смотрят сверху вниз, нас не очень признают, — это давняя история», — заявил Познер.

Он добавил, что подобный комплекс приводит к внешнему проявлению чувства своего превосходства.

«США — это просто наиболее яркий пример, тем более, когда Советский Союз проиграл холодную войну, как бы там чего ни говорили, и перестал существовать», — заявил он.

Однако, обращает внимание телеведущий, многие в СССР были уверены, что их должны принять с распростертыми объятиями в новый мир. Но вскоре стало ясно, что все договоренности и обещания будут нарушены, в частности, расширение НАТО на Восток. Все это вело к обострению чувства антиамериканизма и недоверия.

Ранее Познер заявил, что власти США предпочли бы увидеть Россию гораздо более слабой страной. По его словам, «сейчас в Америке очень сильны антирусские настроения». При этом американские власти «не хотят делать никаких шагов, чтобы это изменить».

По его словам, причиной этому стало то, что в НАТО приняли несколько восточноевропейских государств, хотя была договоренность, что альянс «не двинется ни на дюйм на восток».