МВФ заявил об остановке мировой экономики

Вашингтон, 4 апреля. Мировая экономика практически остановилась, ситуация намного хуже, чем во время кризиса 2008-2009 годов, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис», — заявила Георгиева.

Ранее аналитики из американского издания Bloomberg заявили, что еврозона рискует погрузиться в крупнейший экономический кризис в своей истории. Причиной тому станут меры, принимаемые в рамках борьбы с коронавирусом. Из-за массового карантина в Европе наблюдается фактическая остановка производств. Эксперты пришли к такому заключению, проанализировав PML — показатель, отражающий индекс деловой активности. На фоне распространения коронавируса он достиг своего минимума начиная с 1998 года и установил антирекорд.

Аналитик Fitch Дмитрий Маринченко также недавно заявлял, что мир подошел к крупнейшему энергетическому кризису в новейшей истории и его пик еще впереди. По его словам, второй квартал 2020 года будет очень сложным. Он ознаменуется падением спроса из-за карантинных мер, которые введут еще большее количество стран.