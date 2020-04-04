Трамп не исключил введения пошлин против России из-за нефти

Вашингтон, 4 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не планирует введения дополнительных пошлин в отношении России или Саудовской Аравии, но допускает возможность их применения.

По словам Трампа, пошлины могут быть введены, если Москва и Эр-Рияд не предпримут мер по стабилизации ситуации на мировом рынке нефти. Об этом он сообщил на брифинге в Белом доме.

«Пошлины принесли нашей стране невероятное количество денег. Я применил их в отношении Китая и других стран», — сказал американский президент.

Трамп добавил, что считает правомерным вводить пошлины в отношении других государств, поскольку те «вводят пошлины в отношении нас».

«Использую ли я пошлины для нефти? Мы можем это сделать. Поступаю ли я так сейчас? Нет. Думаю ли о введении их сегодня? Нет. Но если к нам не будут относится справедливо, это является одним из инструментов», — подчеркнул глава Белого дома.

Отвечая на вопрос одного из журналистов о возможном смягчении антироссийских санкций, Трамп сказал, что не рассматривает такой вариант.

Президент США в очередной раз отметил, что, по его мнению, между Москвой и Эр-Риядом существует некий «спор», который якобы «наносит ущерб всему миру и индустрии энергетики».

Напомним, мировые цены на нефть обрушились после 6 марта, когда участники ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейшем сокращении нефтедобычи, что сразу же привело к снижению котировок на треть и их дальнейшему падению.

Москва не раз заявляла, что падение цен на нефтяном рынке не было целью России, а переговоры сорвались из-за позиции ближневосточных партнеров.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что США не ведут переговоры с Эр-Риядом или Москвой о сокращении добычи нефти.