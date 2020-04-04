Политолог Карасев рассказал о полученном Зеленским «поцелуе Иуды» от Порошенко

Киев, 4 апреля. Принятие Верховной радой закона о рынке земли ударило по рейтингу президента Украины Владимира Зеленского, заявил политолог Вадим Карасев.

Непопулярный закон, принятый украинским парламентом, позволит иностранным гражданам скупать сельскохозяйственные угодья страны. Международный валютный фонд (МВФ) выдвинул принятие данного закона условием для получения очередных кредитов, без которых экономике Украины может грозить дефолт.

По мнению политолога, данный закон не усилит власть, а создаст новые противоречия внутри команды Зеленского.

«Поддержка партий Порошенко и Вакарчука (при голосовании о принятии рынка земли. — Прим. ФАН) — это «поцелуй Иуды», а не реальное союзничество, которое усиливает «Слугу народа» и в целом команду Зеленского», — подчеркнул Карасев.

Эксперт отмечает, что более 70% жителей страны выступают против этого закона. Население страны считает, что подобные решения должны приниматься на референдумах. Карасев говорит, что из-за данного решения «власть уходит в минус, а не в плюс», так как в политике доминирует высшая математика, а не «бухгалтерская арифметика».

Ранее председатель Ивано-Франковского областного совета Александр Сыч заявил, что закон о рынке земли в конечном итоге спровоцирует революцию в стране. По словам политика, Киев «создал почву» для проявления недовольства населением.