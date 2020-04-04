В США выразили признательность России за медоборудование для борьбы с COVID-19

Вашингтон, 4 апреля. США признательны, что Россия предложила им медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом по цене ниже рыночной, заявил высокопоставленный представитель администрации.

«Мы ценим, что Россия продает нам эти предметы по цене ниже рыночной», — сообщил американский чиновник РИА Новости.

Напомним, несколько дней назад в Нью-Йорк прибыл гуманитарный груз из России. На борту Ан-124 находились дезинфицирующие средства, очки, респираторы и маски, а также медицинское оборудование. Договоренность об отправке медицинской помощи была достигнута во время телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Позднее в МИД РФ сообщили, что половина стоимости груза была оплачена Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), а половина — американской стороной самостоятельно. В МИД добавили, что РФПИ играет значительную роль в деловом сотрудничестве России и США и поддерживает американский бизнес в России.

В интервью Федеральному агентству новостей заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Андрей Климов отметил, что доставленный самолетом в США российский груз со средствами борьбы с коронавирусом «никто и никогда на официальном уровне» не называл гуманитарной помощью. По его словам, РФ оказала услугу США, поставив им то, чего у них не хватало. Парламентарий заметил, что среди поставленных в Соединенные Штаты средств борьбы с коронавирусом были отнюдь не «консервы и маски», а дорогостоящее и эксклюзивное оборудование.