Глава ДНР обвинил Зеленского в попытке надавить на республики Донбасса путем обстрелов

Донецк, 4 апреля. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Украина стала чаще обстреливать Донбасс из-за планов президента Владимира Зеленского навязать мир на условиях Киева.

Интервью с Пушилиным было опубликовано накануне на официальном сайте руководителя ДНР. Он напомнил, что украинские вооруженные подразделения усилили обстрелы населенных пунктов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Снаряды падают не на позиции защитников Донецкой Народной Республики, а на мирные кварталы.

«От украинских снарядов у нас опять гибнут люди. На днях в Горловке артиллерия ВСУ крупнокалиберными снарядами обстреляла депо трамвайно-троллейбусного управления. В результате приведены в негодность восемь автобусов и четыре троллейбуса. С кем воюет Украина? С местными жителями? Разрушая инфраструктуру, старается ухудшить жизнь простых людей», — сказал Пушилин.

Он высказал мнение, что таким образом Киев пытается надавить на Донецкую и Луганскую народные республики, чтобы навязать им мир на выгодных Украине условиях.

«Усиление обстрелов со стороны ВСУ это тенденция всего последнего времени. Возможно, Зеленский пытается склонить нас к своим условиям решения конфликта», — добавил глава ДНР.

Пушилин подчеркнул, что такими методами Украина не сможет добиться позитивных сдвигов, а любой акт агрессии «получит достойный отпор».

Конфликт на Юго-Востоке Украины разгорелся в 2014 году, когда жители ряда районов Луганской и Донецкой областей отказались признавать легитимность правительства, пришедшего к власти в Киеве в результате госпереворота. В ответ действующий на тот момент президент Петр Порошенко объявил о проведении в регионе «антитеррористической операции», которая вылилась в братоубийственный конфликт. Его жертвами, по данным ООН, стали не менее 13 тысяч человек.