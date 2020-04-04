Журналист Медведев объяснил снос памятник Коневу в Праге трусостью чехов

Москва, 4 апреля. Журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев прокомментировал снесение памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.

Медведев говорит, что во время Нюрнбергского процесса фельдмаршалу Кейтелю задали вопрос, состоялась бы оккупация Судет, если бы западные страны поддержали Чехословакию. Кейтель ответил «нет», так как на тот момент нацистская Германия еще не была сильна с военной точки зрения.

«Да и вообще весь генералитет Вермахта понимал в 1938 году, что если чехи начнут войну, то немцы умоются кровью. У Чехословакии была неплохая армия, отличные укрепления на границе. Но чешские политики просто испугались воевать», — пишет у себя в Telegram-канале Медведев.

Он говорит, что чехи даже предали память Карела Павлика — единственного чешского офицера, вступившего в бой с нацистами. По его словам, в современной Чехии память о нем практически стерта. Нигде в стране нет его памятника — лишь кенотаф и памятная доска на доме.

«Струсили в 38-м, всю войну кормили немцев, делали им оружие», — пишет Андрей Медведев.

Он говорит, что у него не вызывает вопросов то, почему чехи «с шутками-прибаутками» снесли памятник маршалу Коневу, который «их, трусов освобождал». Медведев предлагает забрать демонтированный памятник в Россию.

«Мы же своих не бросаем. Чехи его куда-то хотели вроде переустановить. Но трусам памятники героям не нужны», — пишет он.

Памятник маршалу Коневу работы чехословацкого скульптора Зденека Крыбуса был воздвигнут в 1980 году — его открытие было приурочено к 35-й годовщине освобождения Праги войсками 1-го Украинского фронта под командованием маршала. Рядом с монументом расположены многие иностранные посольства, в том числе и российское. В течение нескольких последних лет памятник несколько раз подвергался вандализму.