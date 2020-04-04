Российских провайдеров попросили ограничить качество видео в онлайн-сервисах

Москва, 4 апреля. Минкомсвязь в письме попросила российских провайдерорв снизить максимальное качество видео и отключить его автовоспроизведение на время действия режима самоизоляции в РФ.

Как сообщают «Известия», письмо подписал глава ведомства Максут Шадаев. В нем обращается внимание на тот факт, что из-за продления до 30 апреля нерабочих дней многие перешли на удаленную работу и дистанционное обучение. В связи с этим сильно возросла нагрузка на Сеть.

Чтобы нивелировать проблему, министерство просит отключить на сайтах и в приложениях автовоспроизведение видео и аудио: установить 720 пикселей на дюйм как максимальное качество видео для мобильных устройств и 1080 пикселей для компьютеров.

Отметим, ранее депутат «Единой России» Антон Горелкин предложил во время карантина давать приоритет отечественным интернет-сервисам, а также сайтам, не нарушающим российское законодательство. По мнению Горелкина, в случае перегрузок Сети стоит ограничивать трафик иностранных ресурсов, не соблюдающих российские требования, передавала «Газета.ру».

В четверг президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации в связи с распространением COVID-19. Он подписал указ о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля. Глава государства отметил, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации, эта мера может быть пересмотрена в сторону сокращения количества нерабочих дней, передавал RT.