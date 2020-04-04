Замглавы МИД РФ раскритиковал домыслы разведки Эстонии об отношениях Москвы и Еревана

Москва, 4 апреля. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко раскритиковал домыслы эстонской разведки об отношениях России и Армении.

В интервью армянской газете «Новое время» Руденко ответил на просьбу журналиста прокомментировать «данные» одного из документов эстонской разведки, согласно которым Россия якобы «с трудом терпит» нынешнее руководство Армении. Замминистра предложил обратиться с этим вопросом в Таллин.

«Видимо, «эстонские парни» знают что-то большее, чем кто-либо. Оставим это на их совести», — сказал Руденко.

Он подчеркнул, что за последний год интенсивность контактов между Москвой и Ереваном возросла, как и динамика сотрудничества.

Ранее стало известно, что премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян по телефону обсудили меры по борьбе с коронавирусом и пришли к единому мнению о необходимости сохранения товарных потоков между странами в полном объеме.

В конце марта из-за погодных условий на перевалах Кавказа на пограничных контрольно-пропускных пунктах скопилось много грузовиков. Москва и Ереван при поддержке Грузии провели работу, чтобы грузоперевозки вернулись в нормальный режим.

«Хочу поблагодарить российских и грузинских коллег за конструктивный диалог, который позволит нам решить проблему, усложнившуюся в связи с ситуацией с коронавирусом», — отметил Пашинян.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что власти Армении приняли решение о продлении карантина в связи с распространением СOVID-19.