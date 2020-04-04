Лолита рассказала, как нашла у себя дома чужие наркотики

Москва, 4 апреля. Певица Лолита Милявская рассказала о ворующей домработнице и чужих наркотиках у себя дома. Подробностями артистка поделилась на YouTube-шоу «А поговорить?».

Лолита призналась, что недавно выгнала домработницу, которая работала у нее 15 лет.

«Поймала на мерзейших поступках, просто отвратительных», — говорит Милявская.

Она отмечает, что из ее сумки уже давно пропадали деньги, но Лолита думала, что каждый раз обсчитывалась.

Ситуация прояснилась после того, как певица разобрала квартиру от старых вещей. В одном из ящиков Лолита обнаружила наркотики в крупном количестве и множество сим-карт. Певица обратилась в правоохранительные органы, где ей сказали оставить незаконные вещества на месте и понаблюдать.

Затем благодаря записям с камер наблюдения стало известно, что наркотики вынесла массажистка певицы с помощью домработницы, которую по мнению Лолиты, шантажировали. Домработница и массажистка были связаны с ее экс-супругом.

Ранее адвокат Милявской Сергей Жорин говорил, что бывший муж Лолиты Дмитрий Иванов давал певицы препараты под видом полезных БАДов. После развода Лолита сдала таблетки на экспертизу, которая показала, что они могли нанести вред ее здоровью.

Недавно Лолита рассказала о своей наркозависимости. Певица призналась, что употребляла тяжелые наркотики, когда ей было 40 лет. По словам Милявской, это самый сложный период в ее жизни. Артистка отмечает, что ей удалось побороть зависимость благодаря силе воли.