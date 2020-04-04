Порошенко назвал главную опасность для Украины из-за коронавируса 

Киев, 4 апреля. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что главную опасность из-за коронавируса в стране представляет нехватка средств индивидуальной защиты.

В эфире программы «Свобода слова» на телеканале «Украина» Порошенко призвал Киев в кратчайшие сроки обеспечить медицинских работников и врачей масками, перчатками и другими средствами защиты от коронавируса, которым они могут заразиться от больных пациентов. В противном случае, подчеркнул политик «будет катастрофа».

«Если вы требуете от врача, чтобы он тестировал, ездил к больным, предоставлял услуги — его надо защитить. Если врачи заболеют в течение первой недели, в стране будет катастрофа, потому что некому будет лечить», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии.

По данным Университета Джона Хопкинса, число заразившихся COVID-19 на Украине в пятницу возросло до 1072 случаев, 27 человек скончались от осложнений, 22 пациента выздоровели.

По словам Порошенко, Киев скрывает реальную информацию по смертности от коронавируса в стране. Он считает, что число погибших составляет не полпроцента от количества заболевших, а три процента.

Как пишет «Газета.ру», накануне украинские власти ввели ограничение на передвижение по улицам, запретив гражданам выходить из дома более чем по два человека. Исключением являются случаи, когда необходимо сопроводить детей.

Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией.

На сегодняшний день в мире зафиксировано 1,094 миллиона случаев заражения COVID-19, от осложнений умерли 58 773 человек, более 225 тысяч пациентов выздоровели.