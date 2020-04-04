В Германии обвинили США в «современном пиратстве»

Берлин, 4 апреля. Немецкие власти не получат 200 тыс. респираторных масок, потому что они были конфискованы в Бангкоке и отправлены в США, сообщает газета Tagesspiegel.

«Мы рассматриваем это как акт современного пиратства. Так не поступают с партнерами по трансатлантическому союзу», — заявил представитель Сената Берлина по внутренним делам.

Он призвал федеральное правительство указать Вашингтону на необходимость соблюдать международные правила.

Как пишет Tagesspiegel, респираторные маски были заказаны ФРГ для полиции Берлина у американской фирмы. Они были произведены в Китае. В столице Таиланда они должны были быть погружены на самолет и отправлены в Германию, но в итоге маски улетели в США.

Ранее вице-президент США Майк Пенс призвал американцев воздержаться от покупки медицинских масок для защиты от коронавируса. По его словам, он вируса могут защитить лишь респираторы типа N95, однако их следует оставить для медработников.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.