Минобороны увеличивает число строителей, чтобы раньше сдать медицинские центры в регионах 

На строительстве 16-и многофункциональных медицинских центров Минобороны в 15 регионах России теперь в круглосуточном режиме работает еще на тысячу человек больше, передает Федеральное агентство новостей. Как сообщили в военном ведомстве, количество рабочих увеличили до 5,5 тысяч, к 20 апреля военные строители обещают сдать первый центр в Нижнем Новгороде.

Напомним, Минобороны с 20 марта ведет строительство медцентров, которые смогут принимать как военных и их семьи, так и при необходимости гражданское население. Центры синхронно строятся в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Улан-Удэ и Уссурийске, Калининграде, Смоленске и Пушкине, Ростове-на-Дону, Волгограде и Севастополе, в Новосибирске, Омске, а также в селе Анастасьевка (Хабаровский край). Самый дальний медицинский центр строят в Петропавловске-Камчатском.

На всех стройках работы идут в круглосуточном режиме в три смены при участии специалистов Военно-строительного комплекса Минобороны России, инженерных и железнодорожных войск, с помощью более 800 единиц строительной и специальной техники. Некоторые специалисты, завершив свою часть работ на одном объекте, переезжают на следующий. Все строительные процессы постарались синхронизировать, выдерживая все технологические нормы, чтобы ускорить сдачу медцентров в условиях пандемии.

Несмотря на то, что строительство медцентров спровоцировано пандемией, они не будут узкопрофильными инфекционными больницами, а станут полноценными многопрофильными центрами. Каждый укомплектуют современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.

Будущий медицинский персонал сейчас проходит дополнительное обучение и повышение квалификации на базе Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге. Необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов для полноценной работы центров с середины мая формируется уже сейчас.

Общая вместимость всех больниц рассчитана на 1600 человек. На строительство правительством РФ выделено около 9 млрд рублей.

Еще в понедельник Минобороны РФ сообщало о том, что до 30 апреля в эксплуатацию введут восемь центров, до 15 мая завершится строительство оставшихся восьми. Сейчас в ведомстве заявляют, что строительство на всех площадках идет с опережением графика, а количество рабочих увеличивается, чтобы медцентры открылись как можно раньше.

Ранее ФАН подробно рассказывал, как строятся многопрофильные медицинские центры Минобороны на примере стройки в Одинцово.