Порошенко призвал украинских чиновников «перестать пугать людей»

Киев, 4 апреля. Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал украинские власти «перестать пугать людей» и раскрыть правдивую информацию по смертности в стране от COVID-19.

В прямом эфире одного из телеканалов Порошенко поставил под сомнение официальную информацию о ситуации с распространением коронавируса на Украине, указав на то, что власти страны манипулируют недостоверными данными о числе погибших от COVID-19.

«Смертность от коронавируса на Украине в полпроцента — это неправда, на Украине уже сейчас больше трех процентов, а в Италии еще не 10, но уже семь», — сказал политик.

Он добавил, что «нам надо прекратить запугивать людей» и похвалил украинцев за ответственное поведение.

Порошенко поделился мнением, что «украинцы ждут сильную власть», которая сможет консолидировать народ. Вопреки сложившейся традиции, бывший президент обошелся без выпадов в сторону России, не вспомнив ни о «российской агрессии», ни о том, что действующая власть якобы «сливает» украинцев Москве.

Как пишет «Газета.ру», по официальным данным число зафиксированных на Украине случаев заражения коронавирусом увеличилось в пятницу до 1072 человек. За сутки было выявлено 130 граждан с заболеванием, четыре пациента умерли, столько же были признаны выздоровевшими. Всего число жертв коронавируса нового типа на Украине достигло 23 человек, 27 заболевших выздоровели.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях нетипичной пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом. Ученые установили, что причиной болезни выступает коронавирус нового типа. 11 марта ВОЗ придала ситуации статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зарегистрировано 1,094 миллиона случаев заражения коронавирусом, 58 773 человека скончались от осложнений, более 225 тысяч выздоровели.