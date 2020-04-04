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Порошенко призвал украинских чиновников «перестать пугать людей»

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Порошенко призвал украинских чиновников «перестать пугать людей»

Киев, 4 апреля. Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал украинские власти «перестать пугать людей» и раскрыть правдивую информацию по смертности в стране от COVID-19.

В прямом эфире одного из телеканалов Порошенко поставил под сомнение официальную информацию о ситуации с распространением коронавируса на Украине, указав на то, что власти страны манипулируют недостоверными данными о числе погибших от COVID-19.

«Смертность от коронавируса на Украине в полпроцента — это неправда, на Украине уже сейчас больше трех процентов, а в Италии еще не 10, но уже семь», — сказал политик.

Он добавил, что «нам надо прекратить запугивать людей» и похвалил украинцев за ответственное поведение.

Порошенко призвал украинских чиновников «перестать пугать людей»

Порошенко поделился мнением, что «украинцы ждут сильную власть», которая сможет консолидировать народ. Вопреки сложившейся традиции, бывший президент обошелся без выпадов в сторону России, не вспомнив ни о «российской агрессии», ни о том, что действующая власть якобы «сливает» украинцев Москве.  

Как пишет «Газета.ру», по официальным данным число зафиксированных на Украине случаев заражения коронавирусом увеличилось в пятницу до 1072 человек. За сутки было выявлено 130 граждан с заболеванием, четыре пациента умерли, столько же были признаны выздоровевшими. Всего число жертв коронавируса нового типа на Украине достигло 23 человек, 27 заболевших выздоровели.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях нетипичной пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом. Ученые установили, что причиной болезни выступает коронавирус нового типа. 11 марта ВОЗ придала ситуации статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зарегистрировано 1,094 миллиона случаев заражения коронавирусом, 58 773 человека скончались от осложнений, более 225 тысяч выздоровели.

Порошенко призвал украинских чиновников «перестать пугать людей»

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Источник: «Русская весна»
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