США передана российско-японская тест-система на коронавирус

Москва, 4 апреля. Российский Фонд Прямых Инвестиций (РФПИ) передал США российско-японскую систему выявления коронавируса, сообщает глава фонда Кирилл Дмитриев.

Глава фонда заявил, что это действительно важный шаг, так как коронавирус — глобальная проблема. По словам Дмитриева, пришло время «хороших жестов». Он призвал Москву и Вашингтон объединить усилия для борьбы с заболеванием.

«Мы хотим поддержать США. Мы передали наши тестовые системы, которые, по нашему убеждению, являются одними из лучших в мире, это российско-японские тесты, мобильные, они могут тестировать 20 пациентов в час», — говорит он.

Напомним, несколько дней назад в Нью-Йорк прибыл гуманитарный груз из России. На борту Ан-124 находились дезинфицирующие средства, очки, респираторы и маски, а также медицинское оборудование.

США является лидером по числу инфицированных коронавирусом, по последним данным, COVID-19 диагностирован у 215 тыс. американцев.

Ранее сообщалось, что в России планируют за 2 недели наладить выпуск новых высокоточных тест-систем для определения коронавируса. К маю специалисты планируют выпускать такое количество нового реагента, чтобы можно было проводить до 170 тысяч анализов в неделю.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».