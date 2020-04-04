Трамп заявил о желании России и Саудовской Аравии стабилизировать нефтяной рынок

Вашингтон, 4 апреля. Президент США Дональд Трамп полагает, что российский лидер Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман хотят стабилизации мирового нефтяного рынка.

По данным агентства Reuters, глава Белого дома заявил об этом в ходе встречи с представителями американской нефтяной отрасли.

«Президент Путин и наследный принц очень хотят, чтобы что-то произошло. Происходящее сейчас очень плохо для них. Я говорил с ними обоими, скоро мы вам об этом расскажем», — сказал Трамп.

Сообщается, что во встрече принимают участие руководители крупнейших энергетических компаний США, в том числе Chevron и Exxon Mobil, а также ряд высокопоставленных американских чиновников — вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс, сотрудники администрации президента, министры и конгрессмены.

«Как вы знаете, мы заполняем национальные резервы. При такой цене, как вы понимаете, мы хотели бы заполнить каждую емкость», — сказал собравшимся американский лидер.

По официальным данным Кремля, в нынешнем году Путин и Трамп лишь единожды общались по телефону, разговор состоялся 30 марта.

Мировые цены на нефть обрушились после срыва переговоров о новой сделке в рамках ОПЕК+, когда ведущие нефтедобывающие государства не смогли договориться о сокращении добычи. Как следствие, котировки нефти снизились сразу на треть и продолжили дальнейшее падение, создав угрозу для американских компаний по добыче сланцевой нефти, чья работа стала нерентабельной в сложившихся условиях.

Как заявил вице-премьер РФ Андрей Белоусов, Москва не хотела падения цен на ресурс, а соглашение было разорвано по инициативе Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что 6 апреля по предложению Саудовской Аравии состоится новый раунд переговоров в рамках ОПЕК+.