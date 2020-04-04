ЛНА ликвидировала двух сирийских наемников в Ливии

Триполи, 4 апреля. Двое боевиков протурецкой оппозиции Сирийской национальной армии убиты в Ливии, сообщает агентство Step со ссылкой на свои источники. Один из них уже опознан как житель сирийской провинции Хама.

По данным издания, двое боевиков элитных частей СНА погибли в Ливии в ходе боев с силами Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. Один из них был опознан как Ясин Раххаль, житель населенного пункта Ан-Накир на севере сирийской провинции Хама.

Напомним, Анкара продолжает перебрасывать в Триполи и Мисурату турецких военнослужащих и сирийских наемников вместе с контрабандой вооружения, тем самым нарушая оружейное эмбарго ООН в отношении Ливии.

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев заявил, что Анкара рискует поплатиться за присутствие в Триполи и поддержку террористического режима ПНС, в структурах которого числятся выходцы из ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в РФ) и «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещена в РФ), международной изоляцией.

Помимо прочего Перенджиев напомнил, что в связи с распространением коронавируса 18 марта Ливия объявила гуманитарное перемирие. Однако ПНС вопреки всем договоренностям 25 марта развернуло широкомасштабную наступательную операцию «Шторм мира». Параллельно в Мисурату и Триполи продолжают прибывать протурецкие формирования.

1 Организация запрещена на территории РФ.