Посольство РФ призвало «Би-би-си» не искать «скрытый смысл» в гумпомощи Италии и США

Лондон, 4 апреля. Российское посольство в Великобритании призвало вещательную корпорацию «Би-би-си» не искать «скрытый смысл» в оказании Москвой гуманитарной помощи Италии и США.

Ранее «Би-би-си» опубликовало материал, в котором британские журналисты подвергли сомнению ценность российской помощи.

В диппредставительстве раскритиковали попытки журналистов найти «скрытый смысл» российской помощи для Италии и США. Они отсылают к публикации «Би-би-си», в которой проводилось «расследование» искренности благодарных слов в адрес Москвы от итальянцев и американцев. Дипломаты отметили, что «Би-би-си» проделали «большую и кому-то нужную работу». В посольстве подчеркнули, что в «расследовании» проигнорировали подробности об объемах оказываемой помощи, а также тот факт, что Россия пошла на этот шаг по просьбе премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

«Хотели бы подчеркнуть, что данная помощь оказана Италии на безвозмездной основе, носит гуманитарный характер и не имеет никакой увязки с политической повесткой. Это знак нашей солидарности с итальянским народом вне зависимости от политической конъюнктуры. Аналогичная картина с США», — заявили российские дипломаты.

Посольство России говорит, что помощь со стороны Москвы — пример цивилизованного гуманитарного взаимодействия, являющегося проявлением общечеловеческих ценностей.

«Хотелось бы, чтобы свобода слова и СМИ — также одно из важнейших достижений цивилизации — использовалась ради добросовестного распространения правдивой информации. Желаем «Би-би-си» и их британским коллегам успехов в этом деле», — резюмировали в российском диппредставительстве.

Ранее министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что гуманитарная помощь от России была актом солидарности.

В комментарии для Федерального агентства новостей депутат Госдумы, известный тележурналист Евгений Примаков заявил, что Москва помогает Италии в борьбе с коронавирусом не ради снятия санкций, а потому что это правильно.