حصاد اخبار ليبيا ، 3 أبريل: قضى الجيش الوطني الليبي على أكثر من 600 من مرتزقة حكومة الوفاق الوطني ، في تركيا طالبوا بالكشف عن بيانات حول التدخل في الش

اخار ليبيا ، 3 أبريل: استغل مسلحي حكومة الوفاق الوطني وقف إطلاق النار من أجل قصف جديد لمواقع الجيش الوطني الليبي ، طالبت المعارضة التركية السلطات بالكشف عن البيانات المتعلقة بالخسائر في صفوف الجيش والكشف عن مبلغ الأموال التي تنفق في التدخل في الشؤون الليبية ، ودمر الجيش الوطني الليبي أكثر من 600 من المرتزقة الاجانب لحكومة الوفاق الوطني ، المرتزقة السوريون الذين يقاتلون من أجل حكومات الوفاق الوطني لا يحصلون على أموال

استغل إرهابيو حكومة الوفاق الوطني وقف إطلاق النار لشن هجمات جديدة على الجيش الوطني الليبي

قام مقاتلو ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني بمساعدة الطائرات والمدفعية بضرب الجيش الوطني الليبي. أشدت اشتباكات عنيفة بين الإرهابيين والجيش الوطني الليبي في أبو سليم.

أعلنت قناة تويتر للهجوم الإرهابي "بركان الغضب" عن سلسلة من الغارات الجوية شنتها القوات الجوية التابعة للوفاق الوطني على مواقع جيش الجيش الوطني الليبي في الوشكة وبويرات الحسون

، وكذلك جنوب طرابلس. ونتيجة للهجوم ، أصيب أكثر من 20 عسكريًا في جيش خليفة حفتر ، ودُمرت عدة مركبات عسكرية. وقالت القناة ذاتها إن الطائرات الإرهابية دمرت ثلاث شاحنات تحمل ذخائر ، بما في ذلك قاذفات صواريخ غراد متعددة الإطلاق.

قصف الإرهابيون قاعدة الجفرة الجوية تحت ستار الليل. كما أصيبت قاعدة الوطية الجوية التي هاجمها المسلحون عدة مرات.

وقال اللواء مبروك غزاوي ، قائد مقر المنطقة العسكرية الغربية بالجيش الوطني الليبي ، إن سلاح الجو التركي يقصف أيضا. وشدد على أن تركيا تشن غارات جوية على شاحنات الوقود التي ترسل بأمر من الحكومة الشرقية إلى المؤسسات الطبية والمدنيين الموجودين في الجزء الغربي من ليبيا. إذا لم تتوقف الهجمات ، سيضطر الجيش الوطني الليبي إلى الانتقام.

قال أحد مستخدمي تويتر إن طائرة مسيرة تركية أصابت الجيش الوطني الليبي في منطقة بني وليد.

نشر الجيش التركي مدفعية في منطقة الدعوة الإسلامية. كما سمعت أصوات طلقات مدفعية من غابة النصر. تعرضت الضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية للنيران.

المعارضة التركية تطالب السلطات بالكشف عن المبلغ المنفق على التدخل في الشؤون الليبية

اوضح أونال تشيفيكوز ، نائب رئيس حزب الشعب الديمقراطي المعارض الرئيسي في تركيا ، القضايا العشر الأكثر إلحاحاً التي تهم السكان فيما يتعلق بالوضع في ليبيا ووباء فيروس كورونا . خاطب السياسي رئيس وزارة الدفاع التركية ، خلوصي آكار، داعيا إلى تقديم إجابات لهم.

لدى المجتمع الدولي أدلة لا حصر لها على تدخل أنقرة في الأزمة الليبية ، الأمر الذي كلف أنقرة بمبالغ كبيرة. دعا تشيفيكوز الحكومة إلى تقديم بيانات حول المبلغ الذي أنفقته تركيا على التدخل في ليبيا ، وكيف تم دفع هذه التكاليف.

الزعيم التركي رجب طيب أردوغان يدعم فايز سراج ، الذي يرأس ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي. وتساءل السياسي عن مقدار الأموال التي تلقتها حكومة الوفاق الوطني واي الجماعات والعصابات المرتبطة بها تلقت جزءًا من هذه الأموال. بالإضافة إلى ذلك ، تمد تركيا باستمرار الإرهابيين بالعربات المدرعة والطائرات بدون طيار والأسلحة ، لكن أنقرة تفضل أن تظل صامتة بشأن المبلغ الذي دفعته الحكومة في النهاية مقابل ذلك.

تصاعدت الأزمة الليبية وسط انتقال آلاف المتطرفين السوريين إلى البلاد ، والذين تجاوز عددهم بالفعل خمسة آلاف. ويزعم أنهم يتلقون 2000 دولار شهريا. وتساءل السياسي كم أنفق أردوغان بالفعل على المقاتلين السوريين وتجنيدهم ونقلهم وتدريبهم ، وما إذا كانوا سيستمرون في تلقي ألفي دولار كل شهر.

ليس سرا أنه بالإضافة إلى المعدات والمرتزقة ، أرسلت تركيا جيشها إلى ليبيا. يجب على رئيس وزارة الدفاع أن يبلغ عن عدد الجنود الأتراك الموجودين الآن في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا وعدد الجنود الذين لقوا حتفهم خلال الأزمة. بالإضافة إلى ذلك ،ينبغي للوزير أن يعلن أسماء الهياكل العسكرية التركية العاملة في ليبيا.

أفادت وسائل الإعلام مرارًا وتكرارًا أن العديد من المقاتلين السوريين الذين يدخلون ليبيا بمساعدة تركيا قد يكونو مصابون بـ COVID-19. وتساءل السياسي عما إذا كانت هناك حالات مسجلة للمرض بينهم ، وعما إذا كان الجيش التركي يواجه مجموعات من الأشخاص المرضى بالفعل.

وأبلغ الجيش الوطني الليبي عن تصفية 653 مرتزقا أجنبيا تابعا لحكومة الوفاق الوطني.

ووفقا لمصادر مفتوحة ، قتل في ليبيا مؤخرا حوالي 653 من المرتزقة السوريين الذين يدعمون ما يسمى حكومة الوفاق الوطني.

ونذكر أن أنقرة تواصل نقل القوات التركية والمرتزقة السوريين إلى طرابلس ومصراتة إلى جانب تهريب الأسلحة ، وبذلك تنتهك حظرتوريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. ونشر مستخدم تويتر معلومات حول الخسائر الهائلة في التشكيلات الموالية لتركيا لشرعية "الحكومة" المفقودة منذ فترة طويلة.

تقدم وكالة الأنباء الفيدرالية نص رسالته:

لقد قام الجيش الوطني الليبي بقتل 653 مرتزق سوري إلى جانب إرهابيين من حكومة الوفاق الوطني. وابلغت وكالة الأنباء الفيدرالية ومن بين هؤلاء 52 قتيلاً في فرقة الجبهات الشامية ، و 64 في مجموعة السلطان عثمان ، و 34 في فرقة أحرار الشرقية ، و 191 في فرقة السلطان مراد ، و 102 في فرقة الحمزة. و7 في التنظيم القومي اليميني المتطرف "الذئاب الرمادية" ،و 98 في فرقة "فيلق المجيد" ، 44 في فرقة "سلطان سليمان شاه" و 61 آخرين في "هيئة تحرير الشام" (منظمة إرهابية سابقة "(جبهة النصرة ))."

في 2 أبريل، نشر الجيش الوطني الليبي مقطع فيديو يستجوب شابًا سوريًا يبلغ من العمر 23 عامًا من إدلب ، تم القبض عليه في 25 مارس من قبل كتيبة المشاة 128 بعد أن أعلنت الحكومة الوفاق الوطني على شن عملية هجومية واسعة النطاق "عاصفة السلام". أجاب السوري المعتقل على أسئلة حول سبب ذهابه للقتال في ليبيا من أجل قوات رئيس "وزارة الدفاع" ورئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني غير الشرعية فايز السراج وفقا لاتفاقيات الصخيرات.

كما أوضح أحد الأسرى من جماعة هيئة تحريرالشام (مجموعة ارهابية كانت تسمى جبهة النصرة سابقا و محظورة في الاتحاد الروسي) كيف تنقل تركيا المسلحين إلى دولة أفريقية. حسب قوله ، ذهب الى ليبيا في الموجة الثانية من المرتزقة. قبل إرساله إلى طرابلس ، كان في سوريا في مخيم دير حسن ، حيث تلقى عرضًا للذهاب إلى ليبيا مقابل ألفي دولار. وافق السوري ، وتم نقله إلى نقطة جمع المرتزقة في جنداريس ، حيث كان هناك في ذلك الوقت بالفعل أكثر من ألف ونصف من المسلحين يستعدون للرحلة إلى ليبيا.

ولا يزال المقاتلون السوريون الذين يقاتلون إلى جانب حكومة الوفاق الوطني لليبيا بدون المرتبات التي وعدت تركيا دفعها.

قال إرهابي الجماعة السورية "فيلق الحاج" إن ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي لم تدفع رواتب للمرتزقة لمدة ثلاثة أشهر. ودعا المتطرفين من "الجيش الوطني السوري" إلى رفض عرض تركيا بالمشاركة في المعارك إلى جانب حكومة الوفاق الوطني ضد الجيش الوطني الليبي. ظهر مقطع فيديو للنداء في الشبكات الاجتماعية العربية .

وقال المرتزق إن تركيا ، بمساعدة من أعضاء الجماعات الإرهابية الأخرى الذين يقعون في ليبيا ، دفعوا لهم 2000 دولار فقط مرة واحدة. يجلس المرتزقة السوريين الأشهرالثلاثة المتبقية بدون راتب.

ووفقا له ، هناك الآن حوالي 7000 مسلح من مجموعات مختلفة في ليبيا. ولا تستطيع حكومة الوفاق الوطني أن توفر لهم كل ما يحتاجون إليه ,فليس هناك دائما ما يكفي من الطعام والسجائر ، والإمدادات غير منتظمة.

وفي الختام ناشد زملائة عدم الموافقة على أي عروض للمشاركة في الأعمال العدائية في ليبيا. يرفض العديد من المرتزقة السوريين القتال وتنفيذ أوامر قادتهم ضد الجيش الوطني الليبي. كما ذكر سابقا من قبل الصحفي الأمريكي ليندسي سنيل ، فإن حكومة الوفاق الوطني وضعت 86 مسلحا في السجن بتهمة العصيان.

.