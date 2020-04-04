Макаревич призвал россиян «не психовать» на самоизоляции

Москва, 4 апреля. Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич заявил, что в обязательном порядке соблюдает режим самоизоляции и дал россиянам несколько советов, как провести с пользой карантинные дни.

Макаревич в интервью KP.RU признался, что воспринял новости о продлении режима самоизоляции до 30 апреля «без особой радости». Однако подчеркнул, что никуда не собирается выходить из дома, поскольку является «законопослушным гражданином».

В вынужденной изоляции музыкант занимается «самыми обычными делами».

«Играю на инструменте. Читаю книги. Выбрасываю ненужный мусор. Что-то рисую. Что-то смотрю. Да масса занятий», — рассказал он.

Макаревич поделился советами с россиянами, как безболезненно провести эти карантинные дни.

«Не психовать. Успокоиться. На свете есть масса дел, которые мы не доделали, хотели сделать, сидя дома. Надо вспомнить об этом», — советует музыкант.

В четверг президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он подписал указ о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля. Глава государства отметил, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации, эта мера может быть пересмотрена в сторону сокращения количества нерабочих дней, передавали «Известия».

По данным на 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 38 из них летальных, передавала «Газета.ру». Более 280 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.