Бузова выпустила «домашний» клип с сидящими на карантине знаменитостями

Москва, 4 апреля. Ольга Бузова опубликовала на своем YouTube-канале видеоклип с участием знаменитостей, которые сидят дома из-за пандемии коронавируса.

В ролике Бузовой поучаствовали комики Александр Рева и Михаил Галустян, телеведущий Андрей Малахов, певцы Филипп Киркоров и Сосо Павлиашвили.

«Давай останемся дома, закроем все двери, под светом неона в нашей атмосфере. И нам некуда бежать, некуда спешить. Я просто хочу одним тобою жить», — предлагает певица своему молодому человеку блогеру Давиду Манукяну в припеве новой песни.

Ранее Ольга Бузова подвергла критике москвичей, которые не соблюдают режим самоизоляции. Певица назвала их «дегенератами». Она призвала всех россиян оставаться дома и воздержаться от посещения общественных мест.

Также на днях стало известно, что московские рестораны Ольги Бузовой закрыли из-за неуплаты налогов. Проблемы коснулись только заведений в Москве, в то время как в Санкт-Петербурге ее ресторан приостановил работу из-за карантина в период пандемии коронавируса.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.