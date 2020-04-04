Помощник координатора штаба Навального задержан с наркотиками

Кемерово, 4 апреля. Помощник координатора штаба Алексея Навального в Кемерово Алексей Сущенко задержан полицией. При обыске в его квартире правоохранители обнаружили наркотические вещества, расфасованные для продажи, передает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, у Сущенко были обнаружены 10 граммов марихуаны. Он подозревается в том, что продавал наркотик, в том числе несовершеннолетнему волонтеру штаба. При обыске в квартире правоохранители «изъяли крупную партию марихуаны», которая была распакована по небольшим пакетикам для продажи.

В ходе дачи показаний Сущенко признал вину, сообщил источник.

В случае вынесения судом обвинительного вердикта Сущенко грозит до восьми лет лишения свободы по статье 228.1 УК России.

Ранее сообщалось, что рекламная компания ООО «Филонова Соколов Фитцпатрик» в 2016 году получила госконтракт Сбербанка на 54,8 млн рублей, но не выплатила налоги. ФНС приняла решение приостановить операции по счетам налогоплательщика. 34,4% этой компании принадлежат второй жене Владимира Ашуркова Александрине Маркво. Сам же ближайший соратник блогера Алексея Навального, исполнительный директор «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в РФ иноагентом) Ашурков с 2015 года скрывается в Лондоне.