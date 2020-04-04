Москва, 4 апреля. Действие разрешений на авиарейсы для возврата россиян из других стран приостановлено, сообщает Росавиация.

Как подчеркивает ведомство, ограничительные меры приняты с целью защиты здоровья жителей Российской Федерации, а также недопущения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусом.

«Действие ранее выданных разрешений на выполнение нерегулярных международных авиарейсов российских и иностранных авиакомпаний, связанных с вывозом россиян и граждан СНГ из иностранных государств на территорию РФ, временно приостановлено», — сообщает Росавиация.

Ранее отмену вывозных рейсов подтвердил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом и «Аэрофлот»

Согласно последним данным, в России зафиксированы 4,1 тыс. человек с коронавирусом. Выздоровел 281 пациент, скончались 38 человек.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».