Медведчук назвал единственный путь к миру в Донбассе

Киев, 3 апреля. Глава политсовета партии Верховной рады «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук считает, что закрепление в Конституции Украины особого статуса республик Донбасса является единственным путем к установлению мира в регионе, сообщает пресс-служба партии в пятницу.

«Закрепление постоянно действующего особого статуса — единственный путь к установлению мира в Донбассе и возвращению неконтролируемых территорий», — заявил политик.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольны территорий Алексей Резников заявил, что Киев не будет вести переговоров с ЛНР и ДНР и не собирается закреплять за республикам особый в конституции. Комментируя это заявление, Медведчук напомнил, что «внесение изменений в конституцию с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов, прямо прописано в Минских соглашениях».

Кроме того, по словам политика, итоговый документ по переговорам «нормандской четверки» содержит пункт о заинтересованности в согласовании в «нормандском формате» и Контактной группе всех правовых аспектов особого статуса республик «для обеспечения его действия на постоянной основе».

Медведчук подчеркивает, что закрепление особого статуса в конституции, «это единственный способ установить мир» в Донбассе.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Донбасса отказались подчиняться новым властям, и в регионе образовались две республики — ДНР и ЛНР — со столицами в Донецке и Луганске. Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать на международных площадках, однако в Донбассе все еще фиксируются обстрелы со стороны украинских военнослужащих.

Отметим, в минувший вторник глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что Киев может построить стену вдоль линии разграничения в Донбассе, если не будут найдены другие пути урегулирования внутриукраинского конфликта. Проект под названием «Стена» утвердило в 2015 году правительство Арсения Яценюка. Позднее финансирование строительства было урезано, а Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало семь человек по подозрению в растрате.