Лукашенко объяснил, почему Киев не «развернется» в сторону СНГ

Минск, 3 апреля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина не вернется в состав СНГ, так как связала судьбу с вектором, ориентированным на Евросоюз, НАТО и США.

Лукашенко отметил, что в таких условиях Киеву будет сложно «развернуться».

«Украина не вернется за это время в наше Содружество… Сейчас уж слишком много повернуто на ЕС, НАТО и США на Украине. Большая страна, не так просто будет развернуться. И самое главное, что сегодня и тенденций на Украине таких нет, чтобы поворачиваться в сторону наших союзов», — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко говорит, что такой же позиции придерживается и президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, Зеленский «абсолютно адекватный человек», который понимает, что происходит, но у него не хватает сил для того, чтобы «жестко повернуться».

Президент Белоруссии предположил, что если бы на Украине появился сильный лидер с поддержкой большинства населения, то он смог бы изменить вектор развития страны. Но по словам Лукашенко, пока что это «из области фантастики».

Говоря о Донбассе, Александр Лукашенко отметил, что руководство и элита Украины должны сплотиться. По его мнению, где-то следует пойти на «непопулярные шаги» для Киева, например, в вопросе местных выборов в Донбассе. Президент Белоруссии говорит, что Зеленский может и готов пойти на это, но ему этого не дадут и «сметут». Он подчеркнул, что Украина должна идти на встречу в вопросе урегулирования в Донбассе, пока Россия не отказалась вести с ней диалог на эту тему.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Украина поддержала введение санкционных мер против Белоруссии. Совет ЕС продлил на год запрет на ввоз оружия и полицейской спецтехники в Белоруссию.