Заразившаяся коронавирусом актриса Бугрова ответила на обвинения в нарушении карантина

Москва, 3 апреля. Актриса Янина Бугрова, у которой был диагностирован коронавирус, опровергла появившуюся в СМИ информацию о нарушении карантина, назвав данные «наглой ложью».

Бугрова рассказала, что они с компанией отдыхали на Красной поляне еще до того, как был официально введен режим самоизоляции. Один человек из ее компании оказался заражен COVID-19.

«Я заболела самая последняя. По дороге уже обратно… Фактически, когда мы ехали… У меня поднялась температура, меня начало лихорадить», — рассказала актриса Пятому каналу.

Уже в Москве она сделала тест на коронавирус и с тех пор не покидает квартиру. Путаницу с якобы возбуждением уголовного дела из-за нарушения карантина она объяснила тем, что живет в квартире не по прописке. Бригада скорой помощи сначала приехала по месту ее прописки, однако в присутствии участкого все вопросы были прояснены.

В четверг президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он подписал указ о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля. Глава государства отметил, что в случае улучшения эпидемиологической ситуации, эта мера может быть пересмотрена в сторону сокращения количества нерабочих дней, передавали «Известия».

В своем обращении глава государства отметил, что в силу географического положения, в различных регионах России ситуация с распространением коронавируса отличается, передавала «Газета.ру». Для того, чтобы ограничительные меры соответствовали реальному уровню угрозы, президент возложил ответственность на их внедрение на глав регионов.