Москва, 3 апреля. Пользователи приложения для знакомств Tinder в период самоизоляции ищут спутника жизни с помощью туалетной бумаги и гречи.

Пользователи социальной сети Tinder пытаются привлечь внимание, обещая разделить с потенциальным избранником свои запасы гречневой крупы и туалетной бумаги. Так, 28-летняя Дарья заявила, что поделиться с возлюбленным гречей и курицей. При этом взамен девушка надеется получить зубную пасту и туалетную бумагу.

Пользователь по имени Дмитрий использует свой профиль в Tinder для продажи туалетной бумаги и антисептиков.

Запечатленный на фоне огромного количества рулонов туалетной бумаги Вадим уверен, что он является самым желанным мужчиной марта 2020 года.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире превысило отметку в один миллион человек. Заболевание унесло жизни более 53 тысяч человек.

С учетом риска дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов РФ введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.