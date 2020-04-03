Работники Совхоза имени Ленина пребывают в панике из-за зараженной COVID-19 сотрудницы

Москва, 3 апреля. Замдиректора по растениеводству Совхоза имени Ленина Зоя Целыковская нарушила карантин после возвращения из Испании в разгар пандемии коронавируса. Сейчас она уже лечится, передает телеканал «360».

Житель Совхоза сообщил, что еще в прошлый понедельник Целыковская была дома. После возвращения из Испании у нее поднялась температура.

Источник телеканала подтвердил, что 57-летняя Целыковская была госпитализирована 31 марта, тест на коронавирус был положительным. При этом 17 марта в нарушение требований о самоизоляции она выходила на работу, а спустя два дня посетила собрание, которое потребовал провести Павел Грудинин.

Госпитализация Целыковской напугала жителей совхоза. Многие из них теперь ждут медиков, которые проведут тесты на COVID-19.

«Теперь вот сидим дома, ждем приезда врачей. Звонила подруге: она тоже ждет врачей и паникует — живет вместе со старенькой мамой, а пожилые сейчас — первая группа риска», — рассказала работница совхоза.

Напомним, в четверг президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он подписал указ о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля, передавал RT. При благоприятном развитии событий число нерабочих дней могут сократить.

По данным на 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 38 из них летальных, передавала «Газета.ру». Более 280 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.