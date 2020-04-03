Санкт-Петербург, 3 апреля. В Санкт-Петербурге и Ленобласти приостановили работу 3 табачных завода, которые производили 80% сигарет в России.

Табачные заводы «Петро», «БАТ-СПб» и «Филип Моррис Ижора» приостанавливают работу из-за пандемии коронавируса. Согласно прогнозам эксперта табачного рынка Вадима Желнина, запасов сигарет в России хватит примерно на месяц.

Как сообщает KP.RU, после второго обращения к гражданам главы государства Владимира Путина, в Петербурге состоялось заседание рабочей группы по подготовке комплексных мер для поддержки малого и среднего бизнеса. По информации администрации города, губернатор Александр Беглов заявил, что производители табачной и алкогольной продукции могут не останавливать работу.

«Но пока никакого официального документа на этот счет у нас нет. Мы видим, что наша обеспокоенность была услышана, и благодарны за то, что разрабатываются варианты решения для индустрии», — говорит представитель компании British American Tobacco Яна Гуськова.

По ее словам, завод «БАТ-СПб» готов незамедлительно возобновить работу.

Ранее сообщалось, что автомобильные предприятия РФ, от работы которых зависит экономическая ситуация в регионах, вернутся к работе во время карантина. Пока что речь идет о крупных предприятиях, передает «Газета.ру».

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».