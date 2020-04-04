Сирия итоги за сутки на 4 апреля 06.00: в Идлиб прибыло подкрепление САА, нападение ИГ* на конвой проиранских сил в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 4 апреля. В Идлиб прибыло подкрепление сирийской армии. На востоке Дейр-эз-Зора террористы «Исламского государства»1 совершили нападение на конвой «Лива Фатимиюн». В зоне операции «Источник мира» были нейтрализованы 14 курдских боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: по неподтвержденным данным, понесли потери ранеными и убитыми на севере Хасаки; в Алеппо лишились двух офицеров.

«Сирийская национальная армия» (СНА): обстреляла позиции сирийской армии в Хасаке и понесла потери при столкновении с отрядами SDF.

«Демократические силы Сирии» (SDF): открыли огонь по укреплениям протурецких боевиков на севере Хасаки и потеряли около 14 человек при попытке прокинуть в зону операции «Источник мира»; в ходе рейда нейтрализовали террориста ИГ1 в Алеппо.

«Сирийская национальная армия» (СНА): обстреляла позиции правительственных войск в Алеппо; повредила системы водоснабжения на севере Хасаки.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в минировании автомобилей боевиков SDF на востоке Дейр-эз-Зора, совершило нападение на силы проиранской «Лива Фатимиюн».

ВС Турции: ликвидировали 14 членов SDF в Ракке и Хасаке; провели совместное патрулирование на севере Сирии совместно с военной полицией ВС РФ.

Провинция Алеппо

Пресс-центр сил внутренней безопасности «Демократических сил Сирии» (SDF) сообщил, что в ходе антитеррористической операции к востоку от города Манбиджа была обезврежена спящая ячейка «Исламского государства». Курдские боевики штурмовали дом на окраине города, где по информации местных жителей укрывалась группа подозрительных лиц. Во время штурма один из террористов оказал сопротивление и попытался сбежать, но был застрелен на месте. По информации источника, убитый готовил теракт на востоке провинции. Из дома были изъяты оружие, боеприпасы и материалы для изготовления взрывчатки.

Как передает источник в сети Twitter @NotWoofers, к северо-западу от города Манбидж боевики поддерживаемой Турцией «Сирийской национальной армии» открыли огонь из артиллерии по позициям правительственных войск у поселка Аль-Араб и в окрестностях деревни Хасан аль-Кубра. При обстреле были ранены два офицера САА.

Провинция Дейр-эз-Зор

К востоку от города Абу-Кемаль террористы запрещенного в РФ «Исламского государства» совершили вылазку к позициям проиранских сил «Лива Фатимиюн» и открыли огонь по блокпосту из автоматических винтовок. По информации медиаресурса Halab Today, в результате атаки погиб один из бойцов, еще несколько получили ранения. Двумя днями ранее аналогичное нападение было совершено в этом же районе на патруль Корпуса Стражей Исламской революции. При обстреле погибли два бойца, включая командира. Нападение вынудило «Лива Фатимиюн» повысить меры безопасности. В регион прибыла колонна бронированных автомобилей с отрядами бойцов, в том числе из состава «Катаиб Хезболла».

В зоне оккупации «Демократических сил Сирии» в очередной раз прогремел взрыв. Как сообщает новостное агентство Euphrates Post, в поселке Аль-Касра детонировала самодельная бомба, установленная в автомобиль. Погибло два члена SDF, которые находились в момент взрыва в машине. Еще одно СВУ детонировало в поселке Гариба. Бомбу обнаружили во время патрулирования курдские боевики, взрыв спровоцировала неудачная попытка демонтажа. В установке СВУ обвиняют террористов ИГ.

Провинция Даръа

В городе Джасим «спящие ячейки» боевиков застрелили бывшего полевого командира «Южного фронта» — Мухаммада Юсуфа Джабави (ранее был известен как «Абу Талиб»). Как сообщает портал NORS, бывший полевой командир пошел на примирение с официальным Дамаском в 2018 году, после чего присоединился к 4-й танковой дивизии сирийской армии.

Источник также сообщает, что на западе провинции был убит полковник сирийской армии Адхам Абд аль-Карим Масри. Он был застрелен неизвестными лицами у своего дома. В покушении на жизнь полковника и бывшего командира подозревают боевиков распавшегося «Южного фронта», которые ушли в подполье. По мнению военных аналитиков, «спящие ячейки» получают финансирование от сил международной коалиции во главе с США, которые базируются в районе Ат-Танфа на юге Сирии.

Провинция Идлиб

«Хайят Тахрир аш-Шам» открыл днем огонь их ПТУРов по опорным пунктам САА в окрестностях города Кансафра и атаковали укрепления правительственных войск у деревни Сафухан, Файлаф и у горы Джебель Шахшабу. По информации портала Baladi Network, после того, как вооруженные группировки неоднократно нарушили режим прекращения огня, САА начала стягивать подкрепления к трассе М4. На юг провинции к городу Кафр-Набель были переброшены проиранские силы «Катаиб Хезболлы» и бойцы 25-ой дивизии специального назначения (бывший спецназ «Силы Тигра»).

По сообщению медиаресурса Step News, в Идлиб к наблюдательным пунктам ВС Турции прибыл конвой тяжелой военной техники. Колонна из десятков бронированных автомобилей и грузовиков с материально-техническим обеспечением вошла на территорию САР из Турции через погранпереход «Кафр-Лусин». Часть груза была направлена в западную часть провинции Алеппо.

Провинция Ракка

Министерство обороны Турции заявляет, что в районе операции «Источник мира» спецподразделениями ВС Турции были нейтрализованы еще четыре боевика из состава «Демократических сил Сирии», которые предположительно готовили серию диверсий в городе Тель-Абъяд. Позднее поступили сведения о том, что еще десять курдских террористов были обезврежены при попытке проникнуть в зоны контроля турецкой армии.

У города Айн-Исса вечером возобновились боестолкновения на линии разграничения сил «Демократических сил Сирии» СНА. Источник также сообщил, что пресс-центр SDF подтвердил гибель двух боевиков в результате столкновения.

В городе Тель Абъяд протурецкие силы сумели обезвредить несколько мин-ловушек, оставленных курдскими бандформированиями во время вылазки в город. Как передал портал Deir Ezzor, самодельные мины были установлены на дороге, которой обычно пользовались конвои ВС Турции и союзных сил. Их взорвали за городской чертой, что позволило избежать жертв среди населения.

Провинция Хасака

«Демократические силы Сирии» совершили нападение на позиции протурецких группировок к северу от города Рас аль-Эйн. По данным агентства Step News, боевики спровоцировали перестрелку, в ходе которой убили двух членов подконтрольной СНА «Дивизии Султан Мурад».

Днем турецкие военнослужащие и сотрудники военной полиции РФ провели совместное патрулирование. Как сообщает РИА Новости, маршрут взял начало от поселка Дербасия. Колонна из двенадцати бронированных автомобилей провела патрулирование у населенных пунктов Шерик, Абу-Расин, города Рас аль-Эйн и деревни Курмания. Напомним, что совместное патрулирование на севере САР проводится в рамках российско-турецкого соглашения о взаимопонимании от 22 октября прошлого года. Патруль сопровождали вертолеты ВКС РФ, летевшие на малой высоте.

На севере Хасаки ВС Турции открыли огонь из тяжелой артиллерии в окрестностях поселка Мабрук и нескольким поселениям к югу от города Рас аль-Эйн, где, по неподтвержденным данным, укрывались боевики SDF. Артиллерия «Сирийской национальной армии» обстреляла окрестности поселка Тель-Тамр на северо-востоке провинции. Под огнем оказалась водонасосная станция «Аллюк», несколько ракет разорвались на ее территории, повредив трубы. «Аллюк» обеспечивала питьевой водой около миллиона жителей города Хасака и прилегающих к нему населенных пунктов.

1 Организация запрещена на территории РФ.