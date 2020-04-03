Уголовное дело из-за фейка о коронавирусе возбуждено в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 апреля. Уголовное дело из-за распространения недостоверной информации об эпидемии коронавируса в России возбудили в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Поступили данные о распространении заведомо ложной информации в социальной сети «ВКонтакте» о заражении коронавирусной инфекцией в одной из поликлиник в Курортном районе. Возбуждено уголовное дело по статье 207.1 УК РФ», — сообщил источник.

Напомним, 1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает введение уголовной ответственности за распространение недостоверной информации о чрезвычайных ситуациях.

Согласно закону, распространение фейков о чрезвычайных ситуациях предполагает наказание в виде штрафа от 700 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей или лишение свободы сроком до трех лет. В случае, если распространение недостоверной информации привело к смерти человека предполагается штраф в размере двух миллионов рублей или тюремный срок до пяти лет.

Стоит отметить, что некоторые СМИ и представители российской либеральной общественности распространяют фейки об эпидемии коронавирусной инфекции в России, пытаясь посеять панику среди граждан. Распространением недостоверной информации о коронавирусе активно занимаются блогер Алексей Навальный, а также беглый российский олигарх Михаил Ходорковский. Кроме того, к этой деятельности причастны сайт радио «Эхо Москвы» и «МБХ Медиа», которое спонсируется Ходорковский. В конце марта Следственный комитет России инициировал проверку в отношении вышеуказанных СМИ и лиц по факту распространения фейков об эпидемии коронавируса в России.