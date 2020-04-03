Внук Пугачевой побрился налысо от скуки в самоизоляции

Лондон, 3 апреля. Сын Кристины Орбакайте и ее экс-мужа Руслана Байсарова Дени решил проблему со стрижкой во время самоизоляции кардинально — побрился налысо.

Дени Байсаров уже несколько лет живет в Великобритании, где год назад закончил престижный вуз. Во время пандемии коронавируса, охватившей весь мир, Дени решил не возвращаться к родне и самоизолировался в своей квартире.

На своей странице в Instagram он опубликовал ролик с решением проблемы стрижки в карантине: побрился налысо.

В интервью KP.RU Орбакайте рассказала, что ее сын весьма стеснителен. Сейчас он увлекается фотографией, делает фотосессии друзей. Музыкой внук Пугачевой тоже занимался, окончил класс по барабану и по фортепиано. Певица подчеркнула, что все это он делал «не для показухи, а для собственного самовыражения».

Ранее «Газета.ру» передавала, что режим самоизоляции, введенный по всему миру, изменил дресс-код для офисных сотрудников на удаленке. Американцы скупают офисные рубашки, французы советуют наряжаться «на работу» в шелковые пижамы, а наши граждане, не желающие вылезать из удобных спортивок, напоминают друг другу носить трусы и бюстгальтеры.

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