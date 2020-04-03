Подмосковный врач рассказала, чем россияне могут помочь в борьбе с коронавирусом

Москва, 3 апреля. Медики находятся на передовой в борьбе с коронавирусом и проводят на ногах по 12 часов ради помощи пациентам. После одной из таких смен врач-инфекционист из Домодедовской больницы Ирина Пикалова записала обращение для россиян.

В своем обращении медик отметила, что они с коллегами проводят 12 часов в спецкостюме. Она говорит, что к концу смены они буквально «валятся с ног». Медики снова выйдут работать через 12 часов.

«Мы не жалуемся, это наш выбор, наш долг, наша профессия», — заявила Пикалова.

Она заявила, что специалисты делают все, чтобы подарить людям здоровье. По ее словам, не все зависит от врачей — граждане также могут помочь в борьбе с инфекцией.

«Потерпите несколько дней, меньше общения, меньше поездок в общественном транспорте, меньше походов в общественные места — это меньше заразившихся. Так мы даем шанс, особенно людям старшего поколения. Мы здесь работаем ради вас — пожалуйста, оставайтесь дома ради всех нас», — сказала врач-инфекционист.

Напомним, что в Московской области действует режим самоизоляции. Граждане должны оставаться дома. Приостановлена работа торговых центров, кинотеатров, кафе, фитнес-клубов и т. д. Карантинные меры будут действовать до 1 мая.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в Подмосковье еще 13 пациентов выписали из медучреждений после выздоровления от коронавируса. В общей сложности в регионе выздоровели 30 человек.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.