Санкт-Петербург, 3 апреля. Петербург в достаточной степени обеспечен запасами продуктов питания и товаров первой необходимости. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«В магазинах есть все необходимое — и продукты, и важные товары. Дефицита товаров первой необходимости в городе тоже не наблюдается», — сообщил глава города в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

Беглов также добавил, что в Петербурге есть 15 предприятий, которые оперативно могут быть перепрофилированы для производства многоразовых и одноразовых медицинских халатов, постельного белья и других средств для медицинских нужд.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире перевалило отметку в один миллион человек. От коронавирусной инфекции погибло более 53 тысяч человек.

На территории России зафиксировано 4149 случаев заражения коронавирусом, более 280 человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

В связи с риском дальнейшего распространения коронавируса в большинстве регионов РФ введен режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещается покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.