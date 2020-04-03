Москва, 3 апреля. Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил невозможность выплат компенсаций всем россиянам в условиях пандемии коронавируса.

Глава столицы подчеркнул, что компенсации неподъемны для региональных бюджетов.

«Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения», — говорит Собянин.

Он отметил, что бизнес в сложившихся условиях тоже должен проявить социальную позицию. По словам Собянина, речь идет об одном нерабочем месяце.

«Я думаю, у большинства предприятий хватит ресурсов, чтобы обеспечивать ту часть людей, которые сегодня не работают. Еще раз повторю: она не такая большая, правда», — заявил мэр столицы.

Собянин добавил, что в приоритетной поддержке нуждаются те виды бизнеса, где большинство сотрудников перестали ходить на работу: сектор торговли, услуг и гостиничный бизнес.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что около трех миллионов москвичей продолжают ездить на работу в нерабочую неделю, передает «Газета.ру». Собянин уточнил, что это работники органов государственной власти и коммунальный сектор, медики, правоохранители и сотрудники системообразующих предприятий.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».