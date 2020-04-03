Москва, 3 апреля. Авиакомпания «Аэрофлот» сократит количество рейсов по внутренним направлениям в связи со снижением спроса, который был вызван введением режима обязательной самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

«С 6 апреля на направлениях внутри России частота еженедельных рейсов сократится. Пассажиры отмененных рейсов будут перебронированы на выполняемые. Просим проверять свое бронирование на сайте авиакомпании», — говорится в сообщении.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире превысило отметку в один миллион человек. Заболевание унесло жизни более 53 тысяч человек.

В России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом. При этом более 280 человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.