Тренер Полины Гагариной ушел от беременной жены к молодой певице

Москва, 3 марта. Звездный фитнес-тренер Вячеслав Дайчев бросил свою беременную супругу ради одной из своих клиенток — певицы Алексы.

Дайчев хорошо известен в кругах звезд. Он тренировал Полину Гагарину, Филиппа Киркорова, Митю Фомина и других селебрити, пишет портал «7дней». Еще несколько дней назад на его страницах в соцсетях были посты, посвященные беременной жене. Пол ребенка Дайчев узнал в свой день рождения. Однако вскоре все эти восторженные фотографии с его ленты пропали.

Зато совместный снимок с тренером появился на странице певицы Алексы. Зрители помнят ее по участию в «Фабрике звезд 4» и роману с Тимати.

«Родной, да, я полностью и абсолютно счастлива… Это особенные чувства, а все остальное останется за кадром!!! Люблю тебя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! P.S. Так получилось — и я полюбила… А самое главное, что это взаимно», — написала она.

Супруга тренера Александра Сивкова, артистка балета Филиппа Киркорова, попросила фоловеров пока оставить ее в покое с вопросами.

Ранее в феврале «Газета.ру» сообщала, что в западной прессе активно обсуждается предполагаемый роман голливудских звезд Брэдли Купера и Кэти Холмс. Ссылаясь на инсайдеров, издания утверждают, что пара вместе вот уже несколько месяцев, однако ведет себя очень осторожно, желая сохранить отношения в тайне как можно дольше. В качестве одной из причин возможного сближения называется наличие у звезд дочерей. Согласно инсайдеру, 45-летний актер уже знаком с Сури, ребенком Холмс от Круза.