Российский врач назвал «легкомыслием» ситуацию с коронавирусом в Италии

Бергамо, 3 апреля. Российский врач Александр Семенов, который вместе с другими специалистами работает в итальянском Бергамо, объяснил причину бедственного положения страны, ставшей одним из крупнейших в мире очагов коронавируса. По его словам, столь тяжелая ситуация сложилась из-за итальянского легкомыслия.

«Долго не хотели вводить ограничительные мероприятия. Надо было делать на три недели раньше. В Италии превосходные врачи, но система не выдержала такую нагрузку на реанимацию и лечение тяжелобольных», — отметил он в интервью телеканалу РБК.

Ситуация усугублялась тем, что болезнь активно начала распространяться в Ломбардии — одном из самых пожилых регионов в Европе. Отметим, что люди преклонного возраста находятся в группе риска. Если молодежь легко переносит заболевание, зачастую без симптомов, то старики болеют тяжело и нередко умирают.

Еще одной ошибкой итальянских врачей стало то, что они «бросались в бой» без подготовки. Из-за этого множество медицинских работников сами подхватили инфекцию. Семенов подчеркнул, что страны должны вынести урок из этой ситуации, чтобы в следующий раз быть готовыми.



Напомним, что Италия на сегодняшний день находится на втором месте по числу заразившихся коронавирусом, уступая лишь США. В стране зарегистрировано 115,2 тыс. случаев заражения. Следом идут Испания (110,2 тыс.), Германии (84,4 тыс.), Китай (81,5 тыс.), Франция (59,1 тыс.). Россия направила в Италию медицинское оборудование, средства дезинфекции и военных специалистов, которых определили работать в Бергамо.