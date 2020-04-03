Сирия, 3 апреля. В Идлиб прибыло подкрепление сирийской армии. На востоке Дейр-эз-Зора курдский боевик погиб при попытке разминировать СВУ. В Хасаке возобновились боестолкновения турецкой армии с «Демократическими силами Сирии». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразили нападение «Хайят Тахрир аш-Шам» и стягивают подкрепления к трассе М4 в Идлибе.

«Сирийская национальная армия» (СНА): открыли огонь по опорным пунктам курдских боевиков и обезвредили несколько взрывных устройств в Ракке.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в установке СВУ в автомобиль SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Демократические силы Сирии» (SDF): подтвердили гибель двух своих боевиков на севере Ракки; в Дейр-эз-Зоре потеряли трех человек ранеными и убитыми.

Провинция Дейр-эз-Зор

Один из членов «Демократических сил Сирии» погиб в поселке Гариба. Как сообщает новостной портал Deir Ezzor, патруль курдских боевиков обнаружил самодельную взрывчатку, установленную в автомобиле во время рейда в окрестностях. При неудачной попытке демонтажа, бомба взорвалась, убив одного боевика на месте и тяжело ранив двух других. Взрыв также спровоцировал возгорание автомобиля. В установке бомбы подозревают террористов запрещенного в РФ «Исламского государства».

Сообщается, у города Шхиль была перекрыта единственная действующая в провинции переправа через реку Евфрат. По информации медиаресурса Euphrates Post, решение о закрытии переправы было принято самоназванной курдской администрацией для предотвращения распространения коронавируса в стране.

Провинция Идлиб

Как сообщает источник в социальной сети Twitter (@ufuk_sy), артиллерийские подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) открыли огонь по опорным пунктам террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» и аффилированных группировок у поселений Кансафра и Аль-Фатира в ответ на серию провокации с их стороны.

По информации портала Baladi Network, после того, как вооруженные группировки неоднократно нарушили режим прекращения огня, САА начала стягивать подкрепления к трассе М4. На юг провинции к городу Кафр-Набель были переброшены проиранские силы «Катаиб Хезболлы» и бойцы 25-ой дивизии специального назначения (бывший спецназ «Силы Тигра»).

Провинция Ракка

У города Айн-Исса вечером возобновились боестолкновения на линии разграничения сил курдских боевиков и протурецких группировок. Как передает новостной портал Step News, «Сирийская национальная армия» открыла огонь из пулеметов по укрепленным районам «Демократических сил Сирии» к северу от города. Источник также сообщил, что пресс-центр SDF подтвердил гибель двух боевиков в результате столкновения.

По информации агентства Deir Ezzor 24, в городе Тель Абъяд протурецкие силы сумели обезвредить несколько мин-ловушек, оставленных курдскими бандформированиями во время вылазки в город. Самодельные мины были установлены на дороге, которой обычно пользовались конвои ВС Турции и союзных сил.

Провинция Хасака

На севере Хасаки подразделения турецкой армии открыли огонь из тяжелой артиллерии в окрестностях поселка Мабрук и нескольким поселениям к югу от города Рас аль-Эйн, где, по неподтвержденным данным, укрывались боевики SDF. Как сообщает агентство Aleppo AMC, пока не поступало информации о раненных и пострадавших.

1 Организация запрещена на территории РФ.