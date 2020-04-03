Меркель рассказала, как тяжело дались ей две недели карантина

Берлин, 3 апреля. Канцлер Германии Ангела Меркель поделилась впечатлениями о проведенном домашнем карантине. По словам немецкого политика, это было «нелегко».

Напомним, что 22 марта Ангела Меркель отправилась на домашнюю самоизоляцию после контакта с инфицированным коронавирусом медиком. Анализы канцлера на COVID-19 показали отрицательный результат.

«Мой домашний карантин завершен, чувствую себя хорошо. Теперь я отдаю себе отчет: 14 дней дома, 14 дней только по телефону и в Сети на связи с миром — это нелегко», — говорит Меркель.

Она отметила, что особенно тяжело карантин дается пожилым и больным людям, которые вынуждены находится в режиме самоизоляции более продолжительный период. Меркель передала «теплые пожелания» всем тем, кто находится в такой ситуации.

По ее словам, в этом году немцев ожидает «совершенно другая Пасха» в связи с отменой массовых мероприятий и публичных богослужений. Меркель отметила, что пасхальные церемонии можно будет посмотреть по телевидению или в режиме онлайн.

Ранее RT сообщало, что число инфицированных коронавирусом в Германии превысило 67,3 тыс. человек, скончались 732 пациента.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.