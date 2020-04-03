В Москве скончались четыре пациента с коронавирусом

Москва, 3 апреля. В Москве скончались четыре пациента с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтвержден диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

По данным штаба, среди погибших три пациента в возрасте от 80 до 86 лет. Одному из погибших было 34 года, у него был хронический бронхит, а также проблемы с сердцем и поджелудочной железой. Последние четыре дня он находился на искусственной вентиляции легких.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии, источником которой стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество носителей вируса во всем мире превышает отметку в один миллион человек. От коронавирусной инфекции скончались более 53 тысяч человек.

В связи с риском дальнейшего распространения коронавируса в большинстве регионов РФ введен режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.